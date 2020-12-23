İstanbul'da ulaşıma yüzde 11 zam

İstanbul'da minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Dolmuşlarda indi bindi ücreti 2,50'den 2,75 TL'ye çıktı.

2020 yılının son İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesine zam istekleri de görüşüldü. Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerinin yüzde 11 zamlanması, minibüslerde en kısa mesafenin 2.50'den 2,75 TL'ye, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması teklif edildi. Toplantıda taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Böylece minibüslerde en kısa mesafe ücreti 2,50'den 2,75 TL'ye çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı