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İstanbul'da ulaşıma sis engeli

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Haberler | Genel

İstanbul'da ulaşıma sis engeli Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü İstanbul'da etkisini sürdürmeye devam eden sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da ulaşıma sis engeli

Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini sürdürmeye devam eden sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Dünden beri etkisini zaman zaman artıran sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da sis hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Sisin etkisini yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ettiği E-5 karayolunda sürücüler, takip mesafelerini korumakta zorlandı. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, sis etkisini sürdüreceği öğrenildi.

İstanbul'da ulaşıma sis engeli

İstanbul'da ulaşıma sis engeli

İstanbul'da ulaşıma sis engeli

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Son Dakika Haberleri
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