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İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

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AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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