Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu - Haberler

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Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu

AA, Zafer Arslan - Güncel
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Son dakika haberine göre Pendik'te Ukrayna uyruklu kadın ile eşi, evlerinde ölü bulundu.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Pendik'te Ukrayna uyruklu kadın ile eşi, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katındaki daireye giden polis ekipleri, burada oturan çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen kadın ile eşinin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu

Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu

Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu

AA / Zafer Arslan - Güncel

Osmangazi, Orhangazi, Ukrayna, Pendik, Güncel, Haberler

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