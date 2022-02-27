Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Pendik'te Ukrayna uyruklu kadın ile eşi, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katındaki daireye giden polis ekipleri, burada oturan çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen kadın ile eşinin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.