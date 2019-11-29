İstanbul'da "Ukrayna Sinema Günleri" başladı

29.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:11

Türkiye ve Ukrayna'nın dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Ukrayna Sinema Günleri" Beyoğlu'nda başladı.



Beyoğlu Belediyesi ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu tarafından bir sinema salonunda düzenlenen "Ukrayna Sinema Günleri" başladı. Etkinliğin başlangıç programına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ukrayna Başkonsolosu Oleksandr Gaman, başkan yardımcıları ve davetliler katıldı. 3 gün boyunca devam edecek olan "Ukrayna Sinema Günlerinde" uzun ve kısa metrajlı filmler, Ukrayna'da geçen yüzyılda üretilmiş ve her iki ülke için önemli filmlerin gösterimi Türk sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Türk yönetmen Muhsin Ertuğrul tarafından çekilmiş "Tamilla" ile Ukrayna sinemasının klasiği olan Serhiy Paracanov'a ait "Unutulmuş Ataların Gölgeleri" seyirciye gece boyunca keyifli anlar yaşattı. Program öncesinde Gaman, başkan Yıldız'a hediye takdim etti.



"Beyoğlu İstanbul'un gözbebeği bir ilçemiz"



Etkinlikle ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu kültürün ve sanatın, turizmin merkezi, İstanbul'un gözbebeği bir ilçemiz. Türk sinemasının kalbi, Yeşilçam'ın ana kalbi ve yıllardır hemen yanı başımızdaki sokakta Türk sinemasına hizmet eden Yeşilçam aktörlerin, aktrislerin yaşam ve sanatlarını icra ettiği bir mekan olan bir Beyoğlu sanat merkezindeyiz. 1 yıl kadar bir zaman içerisinde sinema salonları, tiyatro salonları, opera, bale salonlarıyla hizmete girecek olan Atatürk Kültür Merkezi, çok hızlı bir şekilde kültür ve sanatın çekim merkezi olmaya devam edecek" dedi.



"Sanat, duygu ve düşüncenin en ahenkli ifade ediş şeklidir"



Başkonsolos ile yaptığı görüşmeden bahseden Başkan Yıldız, "Başkonsolos ile yaptığımız görüşmede kültür, sanat, turizm ve ticaret anlamında ne yapabileceğimizi konuştuk. İlk adımı Türkiye'de sinemanın kalbi olan Beyoğlu'nda 'Ukrayna Sinema Günleri' olarak başlatmayı uygun gördük. Sanat, duygu ve düşüncenin en ahenkli ifade ediş şeklidir. Duygu ve düşünceleri birbirine yakın olan, aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşan iki ülkenin insanlarıyız. Dolayısıyla ortak duyguyla izlenecek filmlerimiz vardır" şeklinde konuştu.



28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan film festivalinde eserler, ücretsiz olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA