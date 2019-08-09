İstanbul'da "UEFA Süper Kupa Finali" tedbirleri

09.08.2019 20:44

İstanbul Valiliği, Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı tedbirler aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali o¨ncesi, 4-19 Agˆustos tarihleri arasında ko¨pru¨ so¨ku¨mu¨ yapılacagˆından S¸ehit Mehmetc¸ik Caddesi tamamen, Bayıldım Caddesi'nin tek s¸erit olarak kapatılacağı, Cemil Res¸it Rey Kongre Salonu ve c¸evresinde gerekli yol kapamalarının yapılacağı bildirildi.

UEFA Bas¸kanı ve yo¨netiminin, Liverpool ve Chelsea kafilelerinin konaklayacakları oteller ve c¸evreleri ile İstanbul'daki bu¨tu¨n programlarında en u¨st seviyede emniyet ve trafik tedbirleri alınacağı belirtilen açıklamada, kafilelerin I·stanbul Havalimanına inis¸leri sonrası eskort es¸ligˆinde otellere intikallerinin sagˆlanacağı, taraftarların geldikleri havalimanlarında ve toplanma alanlarına gidis¸lerinde gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

5 Agˆustos'tan itibaren mu¨sabakaya ilis¸kin bu¨tu¨n tedbirlerin alındığı ve uygulanmaya bas¸landığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Mu¨sabaka gu¨nu¨nden bir gu¨n o¨nce Vodafone Park, Liverpool taraftarlarının toplanma alanı Taksim Meydanı ve Chelsea kafilelerinin toplanma alanı Bes¸iktas¸ C¸ars¸ı Meydan ile c¸evrelerinde gerekli tedbirler alınacaktır. Mac¸ gu¨nu¨ o¨gˆle saatlerinde stadyum bagˆlantı yolları trafigˆe kapatılacaktır. UEFA yo¨netim kurulu, Liverpool ve Chelsea kafileleri ve taraftarlarının ivedilikle Vodafone Park'a intikalleri sagˆlanacaktır. Stadyum ve c¸evresinde, UEFA logolu, UEFA Su¨per Kupa logo, Liverpool ve Chelsea yazılı konu mac¸a dair bilgileri ic¸eren korsan u¨ru¨nlerin satıs¸ını engellemek ic¸in I·BB ve ilgili ilc¸e belediyeleri mu¨s¸terek c¸alıs¸malar yapacaklardır."

Açıklamada, mu¨sabaka sonunda magˆlup olan ve galip gelen takım taraftarlarının ayrı ayrı toplanma alanlarına ve oradan da havalimanlarına, takım kafilelerinin ise konaklayacakları otele ve ardından da I·stanbul Havalimanı'na eskort es¸ligˆinde intikallerinin sagˆlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, 14 Agˆustos C¸ars¸amba gu¨nu¨ 10.00'dan 15 Agˆustos Pers¸embe gu¨nu¨ mu¨sabaka gu¨venlik amiri tarafından bildirilecek zamana kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Bomonti-Dolmabahc¸e Tu¨neli c¸ift taraflı, Dolmabahc¸e Caddesi Akaretler kavs¸agˆından stadyuma kadar c¸ift taraflı, Gu¨mu¨s¸suyu bo¨lgesinde I·no¨nu¨ Caddesi'nin Selime Hatun Sokagˆı ile kesis¸en noktasında her iki yo¨nlu¨. Mete Caddesi ve devamında Tas¸kıs¸la Caddesi ile kesis¸en Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakiogˆlu Caddesi ile Asker Ocagˆı Caddesi, Tas¸kıs¸la Caddesi ile kesis¸en Kadırgalar Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi her iki yo¨nlu¨ olarak, Vis¸neli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Tas¸kıs¸la Caddesi (gerek go¨ru¨lmesi halinde), Mete Caddesi, Divan kavs¸agˆı ile Mete Caddesi arası, Gu¨mu¨s¸ Sokak ile Gu¨mu¨s¸ Caddesi'nin kesis¸tigˆi yerden itibaren."

Olumsuz durumlara karşı kriz masası

UEFA Su¨per Kupa Finali boyunca Vodafone Park ic¸erisinde kurulacak kriz masası aracılıgˆıyla olumsuz durumlara mu¨dahale edileceği bilgisi verilen açıklamada, "UEFA Su¨per Kupa kapsamında ilimize getirilecek olan S¸ampiyonlar Ligi Kupası, Avrupa Kupası ve 2019 Su¨per Kupası'nın I·stanbul Havalimanı'nda sergilenmesi esnasında gerekli tedbirler alınacaktır. Mu¨sabaka gu¨nu¨ sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde, Vodafone Park ve c¸evresinde gerekli polis go¨revlendirilmesi yapılacaktır. Spor Gu¨venligˆi S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nce, Tu¨rk takımları, Liverpool ve Chelsea taraftarlarının sosyal medya analizi u¨zerinden gerekli takip yapılacaktır." denildi.

Oteller, toplanma alanları, takım ve taraftarların kullandıgˆı gu¨zergahlarda Acil Mu¨dahale Timi'nin go¨rev yapmaya bas¸ladığı aktarılan açıklamada, alınan tedbirlere karadan O¨zel Harekat, Tero¨rle Mu¨cadele Timleri ve motorize unsurlar, denizden deniz botları ve balık adamlar, havadan ise polis helikopterinin destek vereceği kaydedildi.

Kaynak: AA