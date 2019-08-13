İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali
Taraftarların gelişinden detaylar Taraftarlarla röportaj İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyenler dünyanın her tarafından İstanbul'a geliyor.
13.08.2019 15:55
Taraftarların gelişinden detaylar
Taraftarlarla röportaj İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali
UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyenler dünyanın her tarafından İstanbul'a geliyor
Kaynak: AA