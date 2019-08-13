13.08.2019 15:55

Taraftarların gelişinden detaylar

Taraftarlarla röportaj İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali

UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyenler dünyanın her tarafından İstanbul'a geliyor

Kaynak: AA