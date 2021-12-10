İstanbul'da ucuz ekmek kuyrukları, Edirne'de Bulgar turist kuyrukları

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Türk lirasındaki değer kaybı ve enflasyon artışı pek çok insanın maaşının da değer yitirmesine yol açtı. İstanbul'da son dönemde ucuz ekmek kuyrukları dikkat çekiyor. Öte yandan Edirne'de ise Türkiye'de alışverişi daha ucuz buldukları için Bulgar Turist akını yaşanıyor.

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