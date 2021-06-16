İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.
- İstanbul
Olumsuz hava ve şiddetli yağmur, Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde aksamalara yol açıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklardan bazıları, uzun süre İstanbul semalarında tur atarken, bazıları Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.Pegasus Havayolları'nın Dalaman, İzmir, Gazipaşa, Bodrum, Telaviv, Ankara, Gaziantep, Adana, Trabzon seferlerini yapan uçakları ile AnadoluJet'in İzmir ve Ankara seferlerini gerçekleştiren uçakları, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı