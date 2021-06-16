İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
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İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli

İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalara neden oldu.

İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yakıt kritiğine giren bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Marmara bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran Kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü yağmur bulutları, İstanbul'da hava ulaşımını aksattı. Olumsuz hava nedeniyle kentteki uçuşlarda zaman zaman gecikmeler yaşanıyor.

Özellikle olumsuz hava koşullarının yoğun olması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanına inmek için alçalan çok sayıda uçak, havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Buna bağlı olarak yaşanan gecikmeler nedeniyle yakıt kritiğine giren 10'un üzerinde uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava ulaşımındaki aksamalar ise sürüyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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