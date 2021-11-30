İstanbul'da uçuşlar iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu? Lodos nedeniyle uçuşlar durduruldu mu? Uçak seferleri var mı?
Yurdun batı kısmını etkisi altına alan lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün uçak yolculuğu yapacak olan vatandaşlar olumsuz hava şartlarından dolayı uçuşu gerçekleştirilecek mi öğrenmek istiyor. Peki uçuşlar iptal mi? Uçuşlar iptal mi son dakika? Lodos nedeniyle uçuşlar durduruldu mu? Pek çok bölgeyi etkisi altına alan lodos, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve çok sayıda şehirde uçuşlarda aksaklık yaşanmasına sebebiyet verdi. İşte konuya ilişkin detaylar...
İSTANBUL (Haberler.com) - Uçuşlar iptal mi son dakika? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Batı kentlerini etkisi altına alan lodos sonrası bazı deniz seferleri iptal edilmesiyle hava yolu seferlerinin de iptal olup olmadığı merak ediliyor. Son dakika uçuşlar durduruldu mu? Thy İstanbul varışlı uçuşlar iptal mi? Uçak seferleri yapılıyor mu?
SON DAKİKA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?
İstanbul'da iki gündür hayatı felç eden fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları, İstanbul varışlı tüm seferlerini durdurdu.
Aşağıdaki linke uçuş numaranızı yazarak bilgi alabilirsiniz.
THY UÇUŞ DURUMU ÖĞRENME EKRANI
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