İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş içi alçalan bazı uçaklar, lodos nedeniyle iniş yapamayarak pisti pas geçmek zorunda kaldılar. Bazı uçakla ise inebilmek için havada tur atmak zorunda kaldı. Uçuş saatleri yaklaşan yolcular için tedirgin bir şekilde İstanbul'da uçuşlar iptal mi? İstanbul'da lodos nedeniyle uçuşlar durduruldu mu? haberler ini araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Şiddeti lodos nedeniyle, Thy uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün '' İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" dedi.

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