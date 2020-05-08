İstanbul'da ücretli maske satışı dönemi başladı
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İstanbul'da ücretli maske satışı dönemi başladı

İstanbul'da ücretli maske satışı dönemi başladı
08.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:40

İstanbul'daki eczaneler, medikal ürün satan firmalar ve marketlerde cerrahi maskeler adedi 1 liradan satışa sunuldu.

İstanbul'daki eczaneler, medikal ürün satan firmalar ve marketlerde cerrahi maskeler adedi 1 liradan satışa sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maske satışına halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde başlandı.

İlk olarak salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da başlatılan uygulama kapsamında cerrahi maskeler eczaneler, medikal firmalar ve marketlerden temin edilebiliyor.

Tanesi 1 liradan ilk etapta 50'li paketler halinde satışa sunulan cerrahi maskelerin gelecek günlerde 10'lu paketler halinde de satılması bekleniyor.

Öte yandan, cerrahi maskelerin ücretli satışı ilerleyen süreçte diğer büyükşehirler ve illerde de başlayacak.

"Dileyen herkesin maskeye ulaşması sağlanacak"

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske satışının yasaklandığı günden bu yana ücretsiz maske dağıtımında birçok kesimin maskeye ulaşmada sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Bugün itibarıyla ücretsiz maske hakkı olmayan kişilerin de tanesini 1 liradan satın alarak maskeye ulaşmalarının yolunun açıldığını belirten Sarıalioğlu, şunları kaydetti:

"Dileyen herkesin maskeye ulaşması sağlanacak. Ücretsiz maske alanın da daha fazla maske talebi varsa onu da sağlaması mümkün olacak. Biz 10 gün için 5 maske veriyorduk ama bazılarına yetmiyordu. Her gün 2-3 maske kullanması gerekenler oluyordu. En azından ücretiyle beraber istedikleri kadar maske temin etme şansına sahip olacaklar. Bu anlamda doğru bir uygulama oldu. Bu şekilde, hem sokaktaki herkesin maske takmasını talep ediyoruz hem de erişimlerini sağlamış oluyoruz."

Ücretli maske satışının eczanelerde yoğunluk oluşturup oluşturmayacağı konusunda Sarıalioğlu, "Eczanelerimiz zaten ücretsiz maske dağıtımından dolayı yeterince yoğundu. Bizim oradaki esas yoğunluğumuz da maske almaya gelip alamayanlardan kaynaklıydı. Kodu uyuşmayan vardı, daha önceden aldığı için hakkı olmayanlar vardı. Zaten eczanelerin dışında market ve medikallerde de satışı söz konusu olacağı için ekstra bir yoğunluk yaratmayacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Kendi kar marjımızı değil vatandaşımızın sağlığını düşünüyoruz"

Arnavutköy'deki bir eczanede çalışan Eczacı Teknisyeni Gamze Samar, maskeleri vatandaşlara 1 liradan satacaklarını söyledi.

Samar, hala e-devlet şifresiyle kendilerine ücretsiz maske almak için başvuran vatandaşlara da maskelerini temin ettiklerini dile getirdi.

Eczacı Teknisyeni Hamza Aslan, maskelerin tedarikçi firmadan kendilerine gelmesini beklediklerini aktararak, "Sağlık Bakanlığımız bize 1 liradan satmamızı söyledi. Bu süreçte kendi kar marjımızı değil vatandaşımızın sağlığını düşünerek maskeleri satmaya devam edeceğiz." dedi.

Beykoz'daki bir eczanenin sahibi İlkay Hakkadoğru, vatandaşların fazla sayıda maskeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar Sağlık Bakanlığından gelen SMS şifreleriyle maskeleri vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugünden itibaren maskeleri 1 liradan satışa başlıyoruz. Depolardan maske teslimatı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Medikal ürün satan firma yetkilisi Erhan Köse ise maskeleri tanesi 1 liradan sattıklarını anlattı.

Köse, ellerinde çok fazla stok bulundurmasalar da maske tedariğinde sıkıntı yaşamadıklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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