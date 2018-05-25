İstanbul'da Havalimanına İnemeyen Uçaklar, Havada Tur Atıyor!

Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını CB bulutlarına göre belirlendi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geliyor.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inecek uçaklar havada tur atıyor.

Uçakların iniş yaklaşma rotalarında ve iniş pistinde de değişiklik yapıldı.

Hava şartlarının normale dönmesinin ardından uçaklar normal seyirlerine devam etti.