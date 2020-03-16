İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor Ankara ve Konya'da yurtların boşaltılıp korona virüs karantinası için kullanılmaya başlamasından sonra İstanbul'da da 3 yurt boşaltılmaya başlandı.

İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor

İSTANBUL - Ankara ve Konya'da yurtların boşaltılıp korona virüs karantinası için kullanılmaya başlamasından sonra İstanbul'da da 3 yurt boşaltılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Florya Kız Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun olası bir korona virüs karantinası durumunda kullanılmak üzere boşaltıldığı öğrenildi. Yurtlarda kalan bir çok öğrenci okulların tatil edilmesi nedeniyle ailelerinin yanına giderken, kalmak isteyen öğrenciler de başka yurtlara yönlendirildi. Öğrencilerden bugün saat 12: 00'ye kadar yurtlardan ayrılmaları istendi.

Kaynak: İHA