İstanbul'da üç kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek
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İstanbul'da üç kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek

İstanbul'da üç kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek İstanbul'da son günlerde gündeme gelen minibüsler ile ilgili yeni adım İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Kazım Bilge: "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorunun çözülmesi için söz veriyorum" "Minibüs şoförlerini...

11.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:51

İstanbul'da üç kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek

İstanbul'da son günlerde gündeme gelen minibüsler ile ilgili yeni adım

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Kazım Bilge: "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorunun çözülmesi için söz veriyorum"

"Minibüs şoförlerini 3'üncü ihtarda disipline sevk edeceğiz"

"İstanbul'da şuanda minibüslerin yüzde 50'si bile çalışmıyor"

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde minibüslerde değişmeyen doluluk görüntülerinin ardından İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorunun çözülmesi için söz veren Başkan Kazım Bilge, "Yoğunluk olan durakları komple gezeceğiz. 2 ihtar yapılacak 3'ncü ihtarda disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İstanbul'da şuanda minibüslerin yüzde 50'si bile çalışmıyor" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da normalleşen hayat sonrası iş yerlerinin açılması ile sabah ve akşam saatlerinde tıka basan dolan minibüslerde sosyal mesafe sıfırlandı. Covid-19 tedbirlerinin uygulanmadığı minibüslerdeki tıka basa yolcuğa her kesimden tepkiler geldi. Görüntülerin basında yer almasının ardından resmi twitter adresinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz. Dolmuşlar fazla yolcu almayacak" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca'nın ardından konuyu bir kez daha gündemlerine alan İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, açıklamalarda bulundu. Minibüs seferlerinde dakikaların düşürülmesi gerektiğini belirten Bilge, yolcu sayımlarına dikkat edileceğini ve denetimlere bizzat katılacağını aktardı. Şoför yolcu ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda da projeleri olduğundan bahseden Bilge, şoför yolcu ilişkileri eğitimlerine ağırlık verileceğini söyledi.

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya söz veriyorum"

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, "Esenyurt'taki dolmuş doluluğuna biz de tepkiliyiz. Vatandaşların özellikle pandemi döneminde bu şekilde seyahat etmesi bizi çok rahatsız ediyor. Bu sabahtan itibaren denetimlere ve kontrollere başladık. Biz de denetçilerimiz ve kooperatif başkanlarımızla beraber trafik şubesinden gelen memur arkadaşlarımıza yardımcı olmak ayakta yolcuyu kesmek için elimden geleni yapacağıma Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya söz veriyorum. Bundan sonra denetimlerde biz de olacağız. Bu durumu mutlaka çözmeye çalışacağız. Sadece esnafın bazı sıkıntıları var. 4 aydır şoförler çalışmıyor yeni yeni çalışmalar başladı" diye konuştu.

"Şoförlerine dakikaların düşürmesini öneriyoruz"

Minibüslerdeki fazla yolcu alınması durumunda alınabilecek çözüm önerilerinden bahseden Bilge, "Minibüs şoförlerine dakikaların düşürmesini öneriyoruz. Zaten yolcu sayımları ekipler tarafından yapılıyor. Bu konumda yolculara daha ne kadar yardımcı olabiliriz ona bakıyoruz. Yolculardan da minibüslere zorla binmemelerini rica ediyoruz. Mümkünse kapı açıldığı zaman doluşmasınlar. Ben bugün bir video izledim. Bir şoför arkadaşımız 'Lütfen binmeyin bizim de sizin de sağlığınız önemli' dediği halde yolcu hiç dinlemeden 'ben işime yetişmek zorundayım' diyerek biniyor ve o minibüsün aracı çevriliyor" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da şuanda minibüslerin yüzde 50'si bile çalışmıyor"

Gündeme gelen minibüs şoförlerinin yolculara karşı tavrının tüm şoförlere yansıtılmasından dolayı rahatsız olduğunu belirten Bilge, "Birkaç tane kendini bilmez arkadaşımızın yaptığını tüm minibüsçülerin aynı kefeye konması bizi rahatsız ediyor. İstanbul'da şuanda minibüslerin yüzde 50'si bile çalışmıyor. Pandeminden dolayı toplu taşımaya mümkün olunca binilmemesi gerektiğine uyup özel araçlarıyla seyahat ediyorlar. Bu anlamda bizim işsizliğimiz zaten yeterince var. Ama bazı işçi kesiminin olduğu yerlerde birde deniz dönemi o bölgelerde aşırı derecede yoğunlaşma var. Bunu da önlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"2 ihtar yapılacak 3'ncü ihtarda disiplin kuruluna sevk edeceğiz"

Minibüs duraklarından denetimlerin artıracaklarını ve gereken idari yaptırımı yapacaklarını vurgulayan Bilge, "Yoğunluk olan durakları komple gezeceğiz. 2 ihtar yapılacak 3'ncü ihtarda disiplin kuruluna sevk edeceğiz. Bu yaptırımımız var. Sarıyer'de kooperatif başkanlığı yaptığım dönemde ilçe belediye ile görüşerek orada psikolojik destek alarak şoförlerime eğitim seminer verdim. Bunu tüm İstanbul genelinde yapmak istiyorum" dedi.

İstanbul'da üç kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek

Kaynak: İHA

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