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İstanbul'da turuncu alarm kalktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da turuncu alarm kalktı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, Twitter, Güncel, Haberler

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