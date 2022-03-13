İstanbul'da turuncu alarm kalktı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.
İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel