İstanbul'da Türkoğlular Mevlit'teydi!

İstanbul da yaşayan Kahramanmaraş Türkoğlular geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşan MARAŞFED Genel Başkanvekili ve Türkoğlu Dernek Başkanı Cafer Parlak'ın merhume annesi Elife Parlak'ın Bahçelievler Molla Gürani Camii Düğün salonlarında okutulan Mevlid-i Şerifinde buluştu. Erkek ve Kadınlar olarak iki ayrı 550'şer kişilik salonda gerçekleşen programda merhume Elife Parlak ruhuna Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif hediye edildi. Misafirlere gül şerbeti, etli pilav ve ayran ikram edildi.

Bahçelievler Molla Gürani Camii'nde icra edilen ve programda İstanbul Büyükşehir belediyesi mescitleri imamlarından Şaban Coşkun ve Ekibi tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerifi okudundu, hep birlikte dualar edildi.

Ayrıca programa Bahçelievler Belediyesi eski Başkanvekili hemşehrimiz avukat Mevlit Uyan, Afşinder Başkanı mali müşavir Ahmet Ardıç, Alkayaoğlu Dernek Başkanı eğitimci Hasan Yıldız, Andırın Dernek başkan yardımcısı İbrahim Boztaş, 46TV genel koordinatörü Eyüp Kadir Kılcı, Ekinözü Dernek başkanı Hamdi Ücük ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz katıldı.

Kaynak: Bültenler