Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
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Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor

Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama sürecine başladı.

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama sürecine başladı.

Aşı randevularını alan öğretmenler ve okul çalışanları, aşılarını olmak için Sancaktepe de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi.

Sırayla aşı alanlarına alınan öğretmenler önce görevlilerin verdiği formları doldurdu.

Aşı olacakları kabine giren öğretmenler, aşılarını olduktan sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı bir süre hastane bahçesinde bekledi.

Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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