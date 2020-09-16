"İstanbul'da TSE'den Okulum Temiz Belgesi alan ilk özel okul olduk" Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçen Bilfen Kurtköy İlköğretim Okulları, 'Okulum Temiz Belgesi'ni aldıklarını açıkladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçen Bilfen Kurtköy İlköğretim Okulları, 'Okulum Temiz Belgesi'ni aldıklarını açıkladı. Bütün kampüsler için başvuru yaptıklarını söyleyen Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, "İstanbul'da bu belgeyi almaya hak kazanan ilk özel okul olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı bir okul ortamı oluşturabilmek amacıyla alınabilecek tüm fiziki önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz" dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesinde okullar hummalı bir çalışma içine girdi. Okulların 'Okulum Temiz Belgesi' almak için tüm önlemleri yerine getirmesi gerekiyor. Belgeye başvurmak isteyen devlet okulları Milli Eğitim Bakanlığı'nın, özel okullar ise Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) yayınladığı kılavuzdaki tüm maddeleri yerine getirerek işlemlerini başlatabiliyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçen Bilfen Kurtköy İlköğretim Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın TSE ile Sanayi Bakanlığı'nın şemsiyesi altında belirlediği, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi', 'Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı'nda yer alan kriterleri yerine getirerek, 'Okulum Temiz Belgesi' aldığını duyurdu.

"BÜTÜN KAMPÜSLERİMİZ İÇİN BAŞVURULARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Diğer kampüslerin de TSE belgesine başvurduğu söyleyen Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, koronavirüs salgını tehlikesine karşı öğrenci, veli ve çalışanlarının sağlığını korumak için üst düzey önlemler aldıklarını belirterek, "Okulumuzda gerçekleştirilen denetimler sonucu TSE, 'Okulum Temiz Belgesi'ni İstanbul'da almaya hak kazanan ilk özel okul olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı bir okul ortamı oluşturabilmek amacıyla alınabilecek tüm fiziki önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Okulların yüz yüze eğitime başlayacağı günlerde kullanacağımız prosedürleri yazılı hale getirdik. İçinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı şekilde atlatıp bir an önce öğrencilerimize kavuşacağımız günleri özlemle bekliyoruz" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA