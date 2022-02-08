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İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın ağır yaralandı

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alibeyköy Atatürk Caddesi'ndeki T5 tramvay hattından geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen bir kadına, tramvay çarptı. Tramvayın altında sıkışarak bir süre sürüklenen kadın, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, caddede trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza yapan tramvayın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın ağır yaralandı

İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın ağır yaralandı

İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın ağır yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Atatürk Caddesi, Eyüpsultan, İstanbul, Tramvay, Güncel, Haber

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