İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza; Duraklarda yoğunluk oluştu

13.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:48

İstanbul DHA - TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından seferler normale döndü.

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından seferler normale döndü. Tramvaydan inen bir yolcu " Elektrik kesintisi oldu. Ben fazla beklemedim. 10 dakika sonra normale döndü" dedi.

Kaynak: DHA