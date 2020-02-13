İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza; Duraklarda yoğunluk oluştu
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İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza; Duraklarda yoğunluk oluştu

TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

13.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:15
İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza; Duraklarda yoğunluk oluştu

- TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

 


Kaynak: DHA
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