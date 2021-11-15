İstanbul'da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor - Haberler
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İstanbul'da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
İstanbul'da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün başlayan ve 4 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün başlayan ve 4 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Çalışma nedeniyle Mescid-i Selam yönünden gelen yolcular Şehitlik Tramvay İstasyonu'nda inerek buradan otobüslerle aktarma yapmak zorunda kalıyor.

Aktarma sırasında bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma otobüsleri, Topçular yönünde uzun araç kuyrukları oluştururken, yolcular ise duraklardaki kalabalıktan dolayı sitemlerini dile getirdi.

İstanbul'da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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