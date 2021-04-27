İstanbul'da trafik yoğunluğu
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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu İstanbul'da kısıtlama öncesinde başlayan trafik yoğunluğu kısıtlamayla birlikte devam etti.

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da kısıtlama öncesinde başlayan trafik yoğunluğu kısıtlamayla birlikte devam etti. Kısıtlama öncesinde yüzde 71 seviyelerine ulaşan yoğunluk, kısıtlamayla birlikte yavaş yavaş azalarak yüzde 60 seviyelerine geriledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 19.00 ile sabah saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evlerine gitmek için yola koyulan İstanbullular, trafikte yoğunluk oluşturdu. Kısıtlama öncesinde başlayan trafik yoğunluğu, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda da devam etti. Kısıtlama öncesinde yüzde 71 seviyelerine ulaşan yoğunluk, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda yüzde 60 seviyelerine geriledi. Öte yandan metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve duraklarında yoğunluk olduğu görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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