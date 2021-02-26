İstanbul'da trafikte yoğunluk -1
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İstanbul'da trafikte yoğunluk -1

26.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:54
İstanbul'da trafikte yoğunluk -1

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e çıktı. Yoğunluğun en çok olduğu yerlerden biri de Fatih Aksaray'dı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesinde Fatih Aksaray'da trafik ve toplu taşımada yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

 


- İstanbul
İstanbul'da trafikte yoğunluk -1
İstanbul'da trafikte yoğunluk -1
İstanbul'da trafikte yoğunluk -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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