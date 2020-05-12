İstanbul'da trafikte yoğunluğun zirve saati 18
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İstanbul'da trafikte yoğunluğun zirve saati 18

İSTANBUL'da Nisan ayının son haftasında sokağa çıkma oranı yüzde 30,4 arttı.

İstanbul'da trafikte yoğunluğun zirve saati 18
12.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:04
İSTANBUL'da Nisan ayının son haftasında sokağa çıkma oranı yüzde 30,4 arttı. Ramazanın başladığı Nisan'ın son haftasında, bir önceki aya göre 757 bin 895 artışla, 3 milyon 251 bin 140 kişi sokağa çıktı. Mart ve Nisan ayları için, hafta içi ve yasağın olmadığı günlerde, Covid-19 öncesi ortalama 33 olan trafik yoğunluğu indeksi, Covid-19 sonrası 14 olarak ölçüldü. Saatlik dağılımlarda hem Covid-19 öncesi hem de Covid-19 sonrası zirve yoğunluk indeksi saat 18.00 olarak kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, Nisan ayına ait ulaşım verilerini yayınladı. Buna göre toplu taşıma araçlarındaki günlük yolculuk sayısında bir ay içinde yüzde 9 artış yaşandı. 31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk sayısı, 1 milyon 24 bin 248 iken, 30 Nisan'da, 1 milyon 116 bin 565'e çıktı. Nisan ayında toplu taşımayı tercih edenlerin yüzde 55,9'u otobüs, yüzde 24,4'ü metro ve tramvay, yüzde 12,4'ü metrobüs, yüzde 5,6'sı Marmaray, yüzde 1,8'i ise deniz yolunu kullandı.

Mart ayının son haftasında, İstanbul'da nüfusun yüzde 16,1'i (2 milyon 493 bin 245) sokağa çıkarken, Nisan ayının son haftasında nüfusun yüzde 21,9'u (3 milyon 251 bin 140) sokağa çıktı.60 YAŞ ÜSTÜ YOLCULUK YÜZDE 53 ARTTI

60 yaş üstü, 06-10 Nisan tarihleri arasında, 24 bin 36; 30 Nisan'da yüzde 53 artışla 36 bin 740 yolculuk gerçekleştirdi. 60 yaş üstünün tüm yolculuklardaki payı, belirtilen tarihlerde, yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e çıktı. Engelli vatandaşlar da ise bu oran yüzde 4'ten yüzde 4,2'e yükseldi.

ARAÇ GEÇİŞİNDE 3 HAFTADA YÜZDE 35 ARTIŞ

Mart ayında, hafta içi ana arterler üzerinden geçen saatlik araç sayısı ortalama 2 bin 73 iken, Nisan ayında bin 487'ye düştü. Araç sayıları 6-10 Nisan'da bin 278; 27-30 Nisan'da yüzde 35,1 artışla bin 727 oldu.

EN YOĞUN SAAT 17.00Nisan ayında, araç hareketliliğinin yoğun olduğu zaman aralığı 16.00 ile 18.00; en yoğun saat 17.00 olarak kaydedildi. Sokağa çıkma yasaklarından bir gün önce ise 18.00 oldu.

İKİ YAKA GEÇİŞİ YÜZDE 30,9 AZALDI

Nisan ayında, yaka geçişi yapan araç sayısı Mart ayına göre yüzde 30,9 azalarak günlük ortalama 238 bin 875 oldu. Mart ayında, hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, yaka geçişi yapan araç sayısı 345 bin 521 oldu. Nisan ayında, en fazla geçiş 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. En yoğun gün ise 302 bin 594 araçla 30 Nisan Perşembe günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 53,8'i 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yüzde 36,2'si FSM Köprüsü, yüzde 6,8'i YSS Köprüsü ve yüzde 3,2'si Avrasya Tüneli'nden gerçekleşti.

YAKA GEÇİŞİNİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLER 17.00 ve 18.00Mart ayı Covid-19 öncesi, Mart ayı Covid-19 sonrası ve Nisan ayında saatlik yaka geçiş sayıları 08.00 ila 18.00 saatleri arasında birbirine çok yakın ve aynı eğilimde gerçekleşti. En yoğun saatler ise 17.00 ile 18: 00 saatleri oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU İNDEKSİ 10'A DÜŞTÜ

Şubat ayında 30 olarak ölçülen trafik yoğunluğu indeksi Mart ayında, 21 olarak ölçüldü. Nisan ayında, Mart ayı Covit-19 öncesine göre yüzde 68,7 azalarak 10'a düştü.

EN YÜKSEK TRAFİK İNDEKSİ SAAT 18.00.

Mart ve Nisan ayları için, hafta içi ve yasağın olmadığı günlerde, Covid-19 öncesi ortalama 33 olan trafik yoğunluğu indeksi, Covid-19 sonrası 14 olarak ölçüldü. Saatlik dağılımlarda hem Covid-19 öncesi hem de Covid-19 sonrası zirve yoğunluk indeksi saat 18.00 olarak kaydedildi.

ORTALAMA HIZ YÜZDE 13 ARTIŞ GÖSTERDİ

3 bin 110 kilometre uzunluğundaki ana güzergahlarda, günlük hafta içi ortalama hız, Mart ayı Covid-19 öncesi duruma göre yüzde 13 artış gösterdi. Süre açısından yüzde 21 oranında iyileşme gözlendi.  Nisan ayında, hafta içi sabah zirve saat ortalama hızı, 2-13 Mart tarihlerinde ölçülen ortalama hıza göre yüzde 31 artarak 54 km/saatten 71 km/saate yükseldi. Hafta içi akşam zirve saati ortalama hızı ise 46km/saatten 65km/saate çıktı.

KARAYOLUNDA GEÇEN SÜRE YÜZDE 15 İYİLEŞME GÖSTERDİ

Nisan ayında, karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen sürede yüzde 15 oranında iyileşme görüldü. Hafta içi akşam zirve saatte, geçiş süresi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (Bayrampaşa – Kozyatağı arası) 72 dakikadan 19 dakikaya; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise (Halıcıoğlu – Kadıköy) 62 dakikadan 22 dakikaya düştü. Mayıs 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni, TUHİM (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü), BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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