İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87'YE ULAŞTI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da gün içinde devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bostancı D-100 Karayolu'nda akşam saatlerinde sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 18.30'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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