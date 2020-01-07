İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı
Haberler » Güncel » İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı - Haber

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

07.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:43
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı

'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava ve fırtına nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Yağmurlu ve rüzgarlı havanın İstanbul genelinde perşembe gününe kadar etkili olacağı öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşlara yağmurlu ve rüzgarlı havalarda dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler