İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; YÜZDE 80'E ULAŞTI (3)
İSTANBUL'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
İSTANBUL (DHA) - Feridun AÇIKGÖZ - Hüseyin ÇAKMAK/ - İSTANBUL'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.20 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri