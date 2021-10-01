İstanbul'da trafik yoğunluğu; yüzde 80'e ulaştı (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da trafik yoğunluğu; yüzde 80'e ulaştı (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da trafik yoğunluğu; yüzde 80'e ulaştı (3)

İSTANBUL'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İSTANBUL (DHA) - Feridun AÇIKGÖZ - Hüseyin ÇAKMAK/ -  İSTANBUL'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.

Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.20 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

 İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

 İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi

İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da trafik yoğunluğu; yüzde 80'e ulaştı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:36:18. #1.17#