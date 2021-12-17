İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Haberler
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da, haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde, yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'da, haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde, yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre yoğunluk saat 18.00'de yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.00'de yüzde 80 olarak ölçüldü.


İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

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