İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı.

05.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:02
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk özellikle ana arterlerde etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

---------------Trafikten görüntüler

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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