İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

İSTANBUL'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

Saat 17.00'den itibaren başlayan trafik yoğunluğu ilerleyen dakikalarla birlikte arttı. Saat 18.30'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i bulurken, özellikle Topkayı'dan Avcılar'a kadar araçlar neredeyse tampon tampona güçlükle ilerleyebildi. Aynı şekilde, Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar büyük yoğunluk görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title