İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İSTANBUL'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

Saat 17.00'den itibaren başlayan trafik yoğunluğu ilerleyen dakikalarla birlikte arttı. Saat 18.30'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i bulurken, özellikle Topkayı'dan Avcılar'a kadar araçlar neredeyse tampon tampona güçlükle ilerleyebildi. Aynı şekilde, Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar büyük yoğunluk görüldü.