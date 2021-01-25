İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78

İSTANBUL'da etkili olan lodos ve yağmurun ardından akşam iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL'da etkili olan lodos ve yağmurun ardından akşam iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. D 100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda bazı noktalar ile köprü katılımlarında trafik durma noktasına geldi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı