İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78

25.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:22
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78

İSTANBUL'da etkili olan lodos ve yağmurun ardından akşam iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL'da etkili olan lodos ve yağmurun ardından akşam iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. D 100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda bazı noktalar ile köprü katılımlarında trafik durma noktasına geldi.

- İstanbul

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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