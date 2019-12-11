İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

11.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:11

Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Yoğun trafik nedeniyle TEM Otoyolu ve D 100'de uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik etkili oldu. Yoğunluk, hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle D-100 Karayolunun bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: DHA