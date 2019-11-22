İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İSTANBUL genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.

22.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:41
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
İSTANBUL genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 76'ya ulaştı. 'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi. Araçlar D-100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle 'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu görülüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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