İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
Gamze ŞİMŞEKİstanbul DHAİstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.
Gamze ŞİMŞEKİstanbul DHA
İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 76'ya ulaştı. D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi. Araçlar D-100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle Maltepe'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu görülüyor.
Haber Videosu: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı