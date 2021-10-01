İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; YÜZDE 74'E ULAŞTI TEM Mahmutbey
İSTANBUL'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.
İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.
İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.
Yağmurla birlikte Tem Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.