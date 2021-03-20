İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI CEVİZLİBAĞ

Şahin BOZKURTİSTANBUL DHA

İstanbul'da cuma mesai saati sonrası trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde saat 17.55 itibariyle yüzde 74'e ulaştı. TEM Otoyolu ile D 100 Karayolu'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı