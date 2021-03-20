İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI CEVİZLİBAĞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI CEVİZLİBAĞ

20.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:12

Şahin BOZKURTİSTANBUL DHAİstanbul'da cuma mesai saati sonrası trafik yoğunluğu oluştu.

Şahin BOZKURTİSTANBUL DHA

İstanbul'da cuma mesai saati sonrası trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde saat 17.55 itibariyle yüzde 74'e ulaştı. TEM Otoyolu ile D 100 Karayolu'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI CEVİZLİBAĞ
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI CEVİZLİBAĞ
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI CEVİZLİBAĞ
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI CEVİZLİBAĞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Hakan Kutlu Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI CEVİZLİBAĞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 09:14:23. #1.16#
title