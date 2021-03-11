İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI (1)

Güven USTA - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA - İSTANBUL'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur trafiği de etkiledi. Bir çok noktada trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 74'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı