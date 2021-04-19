İstanbul'da trafik yoğunluğu; yüzde 74'e çıktı (1)
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İstanbul'da trafik yoğunluğu; yüzde 74'e çıktı (1)

İstanbul'da trafik yoğunluğu; yüzde 74'e çıktı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da, koronavirüs kısıtlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL DHA  -  İSTANBUL'da, koronavirüs kısıtlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun ramazan ayı öncesine göre azaldığı gözlendi. Ancak akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

İBB mobil uygulaması CepTrafik verilerine göre kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

Toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ve tramvaylar tıka basa dolarken duraklarda da kalabalık dikkat çekti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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