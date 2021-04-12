İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da haftanın ilk gününde mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da haftanın ilk gününde mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. Megakentte trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yoğunluk yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala mesai saati bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Haftanın ilk günü mesai saatinin bitimiyle oluşan yoğunluk nedeniyle megakentin bazı bölgelerinde trafik adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

(Muhammet Emin Arslan-Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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