İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı Tem Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde yüzde 72'lere ulaştığı görüldü.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı
İSTANBUL - Tem Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde yüzde 72'lere ulaştığı görüldü.
İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor. Tem Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 13.30 sıralarında İbb trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştığı görüldü. Yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde, araçların yavaş ilerlediği görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ