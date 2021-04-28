İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı Tem Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde yüzde 72'lere ulaştığı görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı

İSTANBUL - Tem Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde yüzde 72'lere ulaştığı görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor. Tem Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 13.30 sıralarında İbb trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştığı görüldü. Yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde, araçların yavaş ilerlediği görülüyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:31:00. #1.14#

title