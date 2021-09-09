İstanbul'da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyesine ulaştı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyesine ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da akşam saatlerinde mesai saati bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde mesai saati bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde mesai saati bitimi ve okul servislerinin yollarda olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saati bitimiyle birlikte eve gitmek için yola çıkan vatandaşlar, megakentin bazı noktalarında adeta trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaştı.

(Furkan Tan/İHA)

İstanbul'da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyesine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyesine ulaştı
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