İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI

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İstanbul'da, yağışlı havanın etkisi ile beraber sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisi ile beraber sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, kuvvetli rüzgar ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeni ile trafik yoğunluğu gün boyu sürdü. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yoğun trafik ve yağışlı havanın etkisiyle sürücüler yer yer zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı