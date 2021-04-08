istanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
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istanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle beraber, iş çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle beraber, iş çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, kuvvetli rüzgar ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeni ile trafik yoğunluğu gün boyu sürdü. İş çıkışıyla beraber saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yoğun trafik ve yağışlı havanın etkisiyle sürücüler yer yer zor anlar yaşadı.


- İstanbul
istanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
istanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
istanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
istanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
istanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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