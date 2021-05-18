İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da trafik yoğunluğuı yüzde 71'e çıktı.

İSTANBUL'da trafik yoğunluğuı yüzde 71'e çıktı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00'de yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. Özellikle Merter'den Avcılar yönüne trafik ağır ilerlerken, duraklarda da yoğunluk oluştu. Metrobüslerin Beylikdüzü yönüne giden duraklarında yolcu sayısı artarken, yoğunluğun önüne geçebilmek için sefer sayıları arttırıldı. Araç yoğunluğunun özellikle Merter'den sonra Topkapı yönüne giderek arttığı göze çarptı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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