İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71

30.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:01
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71

İSTANBUL'da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu saat 17.50 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu saat 17.50 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı. Saat 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentte trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 17.50 itibariyle yoğunluk yüzde 71'e yaklaştı. Hem iş çıkış saati olması, hem de kısıtlama nedeniyle yoğun trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. 

- İstanbul

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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