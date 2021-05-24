İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine ulaştı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai saati bitimiyle birlikte trafik seviyesi yüzde 70 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai saati bitimiyle birlikte trafik seviyesi yüzde 70 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai saati bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla trafikte yoğunluk oluştu. Vatandaşlar kısıtlama saatine kalmadan evlerine dönmek için yollara çıktı. İş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine ulaştı. Yaşanan yoğunlukla birlikte megakentin trafiğinde bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan trafikte yaşanan yoğunluğun metrobüs ve duraklarında da yaşandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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